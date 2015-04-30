До Катманду из Дели вылетела оперативная группа консульской службы МИД, чтобы помочь эвакуировать украинцев

Как сообщили УНИАН в Департаменте политики и коммуникаций МИД, по состоянию на 18.00 имеющаяся информация о нахождении на территории Непала 196 граждан Украины. Данные о погибших (пострадавших) украинцев отсутствуют, однако с 40 соотечественниками не удается выйти на связь.

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25 апреля в Непале произошло землетрясение магнитудой 7,9. В Индийском метеорологическом департаменте сообщили, что после основного землетрясения зафиксировано еще 67 повторных толчков меньшей интенсивности. По последним данным, количество жертв землетрясения в Непале превысило 5,5 тысячи, некоторые населенные пункты остаются без еды и воды.