Поисковая группа прекращает работать на месте крушения малазийского Боинга-777
Поиски обломков лайнера Malaysia Airlines на востоке Украины заканчиваются в субботу.
Об этом заявил глава международной поисковой группы, представитель Нидерландов Питер-Яап Аалберсберг, передает Русская служба Би-би-си.
По словам координатора поисковой операции, он и его коллеги сделали все, что могли, пытаясь обнаружить останки пассажиров и обломки самолета.
Тогда же, 2 мая также отправится последний рейс с телами погибших в Нидерланды - на нем будут лететь останки семи человек.
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Все 298 пассажиров и членов экипажа рейса МН17, следовавшего 17 июля 2014 года по маршруту Амстердам – Куала-Лумпур, погибли.