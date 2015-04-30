Поисковая группа прекращает работать на месте крушения малазийского Боинга-777

Об этом заявил глава международной поисковой группы, представитель Нидерландов Питер-Яап Аалберсберг, передает Русская служба Би-би-си.

По словам координатора поисковой операции, он и его коллеги сделали все, что могли, пытаясь обнаружить останки пассажиров и обломки самолета.

Тогда же, 2 мая также отправится последний рейс с телами погибших в Нидерланды - на нем будут лететь останки семи человек.

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Все 298 пассажиров и членов экипажа рейса МН17, следовавшего 17 июля 2014 года по маршруту Амстердам – Куала-Лумпур, погибли.