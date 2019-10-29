Штрафы за перевозку детей без детского автокресла: автор закона рассказал, коснется ли он такси и маршруток

Относительно маршруток автор законопроекта выразил мнение, что общественного транспорта закон касаться не должен.

Внефракционный народный депутат, автор закона о введении штрафов за перевозку детей в автомобиле без детского автокресла Дмитрий Шпенов отмечает, что этот закон будет касаться и такси.

Об этом он сказал в комментарии УНИАН, отвечая на вопрос, распространяется ли закон на общественный транспорт, в частности, маршрутки.

"Он однозначно распространяется на такси. И в такси теперь должны быть предусмотрены, как это общепринятая практика во всей Европе, - есть там автомобильные кресла, в багажнике лежат детские кресла", - сказал Шпенов.

Он отметил, что когда готовил законопроект, понимал, что сумма штрафа в 510 грн для некоторых семей является очень большой суммой. "Плюс, минимальное кресло стоит от 300 гривен - это тоже прилична сумма для сегодняшней, по сути, бедной страны. Но это вынужденная мера, потому что есть четкая статистика, которая говорит о том, что 52% смертность детей зависит именно от того, в кресле они или нет", - пояснил парламентарий.

Относительно маршруток Шпенов выразил мнение, что общественного транспорта закон касаться не должен. Он уточнил, что есть "специальный закон о перевозках пассажиров в маршрутках и автобусах".

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 октября, Верховная Рада приняла в первом чтении и в целом закон Украины «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за нарушение правил перевозки детей» (№ 1150).

Законопроектом устанавливается штраф за нарушение правил перевозки детей в размере 510 грн (30 необлагаемых минимумов доходов граждан), за повторное правонарушение, совершенное в течение года - 850 грн (50 необлагаемых минимумов доходов граждан).

Согласно пояснительной записке, в подпунктах "б-г" пункта 21.11 Правил дорожного движения определено, что запрещается перевозить детей, рост которых меньше 145 см или не достигших 12-летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, без использования специальных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией этого транспортного средства; детей до 16-летнего возраста - в кузове любого грузового автомобиля; организованные группы детей в темное время суток.

По данным Всемирной организации здравоохранения, использование детских автомобильных кресел снижает риск получения травм в ДТП на 70%, а уровень смертности - на 54%.