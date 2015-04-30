Социологи выяснили, что тревожит людей в разных странах мира - украинцы беспокоятся о деньгах

Рейтинг позволяет сравнить благосостояние в разных странах по 11 аспектам, которые ОЭСР выделила в качестве важнейших показателей физических условий и качества жизни, пишет Новое Время со ссылкой на Independent.

Среди них – безопасность, доходы, здоровье, образование, удовольствие от жизни и другие важные аспекты.

Посетителям сайта было предложено создать и поделиться своим собственным Индексом Лучшей Жизни с момента его основания в 2011 году.

Организация экономического сотрудничества и развития отмечает, что любой пользователь может создать свой собственный индекс, поэтому результаты не могут представлять статистически точные данные. Ответы, обновляемые ежедневно, были сгруппированы по странам, возрасту и полу и представлены на интерактивной карте.

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Украинцы больше всего переживают из-за денег: главной темой для тревог в Украине является доход. Из-за своих доходов также переживают жители Саудовской Аравии, Конго и Анголы.

Россиян больше всего тревожит их здоровье, а у жителей США остро стоит проблема неудовлетворенности собственной жизнью. Вопросы здоровья также волнуют жителей таких стран, как Китай и Канада.

Тревоги из-за безопасности одолевают жителей Гондураса и Казахстана, а о проблеме окружающей среды очень обеспокоены в Словении, Грузии и Новой Гвинее.