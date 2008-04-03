Ющенко поручил Тимошенко дать гарантии шведским музеям

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил правительству обеспечить надлежащую организацию и проведение в Украине выставки исторических реликвий казацкого периода «Украина и Швеция: на перекрестках истории (XVII - XVIII век)».

Об этом идет речь в Указе главы государства, размещенном на его официальном сайте.

Согласно документу, Кабинет Министров Украины должен обеспечить до 30 апреля 2008 года решение вопросов, связанных с предоставлением государственных гарантий относительно страхования, охраны и своевременного возвращения культурных ценностей, которые передаются шведскими учреждениями для временного экспонирования в Украине.

Указ вступает в силу со дня его подписания.