"Затягивают удавку": водители из Луганска рассказали о "новшестве" оккупантов для выкачивания денег

Водителей заставляют менять украинские номера.

Во временно оккупированном Луганске боевики поставили условие водителям - до конца года поменять украинские автономера на номера террористической организации «ЛНР».

Об этом сообщили LIGA.net местные жители на правах анонимности.

Читайте такжеАвтомат в руки, паспорт РФ и на войну: оккупанты на Донбассе начали свой «призыв» молодежи

"Затягивают удавку. До конца года сказали поменять всем номера на машинах, иначе грозят штрафами. В "МРЭО" уже с утра очереди сейчас", - сказал луганчанин Андрей.

Другой собеседник добавил, что "таким образом они решили наполнить бюджет". "Нужно же откуда-то качать деньги, поэтому и придумали "новшевство", за которое нужно выложить около 1000 рублей", - уточнил он.

Проукраински настроенные водители не спешат менять номера на машинах. "Остановят, посмотрим. Зачем мне этот цирк нужен?" - объяснил луганчанин, признав, что многие все-таки бояться последствий и меняют автономера.

При этом украинские автономера не забирают. "Это как с паспортами. Украинский паспорт никто не забирает, но ты можешь оформить еще и паспорт России", - добавил источник.