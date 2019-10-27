Ультиматум "фашистской ДНР": появилось видео подрыва вышки сотовой связи в Донецке

После взрыва автор видео показал лист бумаги с ультиматумом.

В сети появилось видео подрыва в оккупированном Донецке вышки мобильного оператора «Феникс».

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Соответствующее видео взрыва обнародовано на Youtube.

После взрыва автор видео показал лист бумаги с ультиматумом. Он объяснил, что целью подрыва является привлечение внимания жителей неподконтрольных территорий к проблеме пыток в незаконных тюрьмах так называемой «ДНР».

«Это сделано с целью привлечь внимание к бесчеловечным пыткам в подвалах МГБ. Жестокое обращение и привязывание к конечностям проводов с током в «народных» республиках стали нормой. Народ Донбасса должен выйти на акцию протеста против пыток, или фашистская республика останется без связи», - говорится в ультиматуме.

Как сообщал УНИАН, в подконтрольном боевикам Донецке утром была взорвана одна из вышек сотовой связи.