Депутаты хотят ввести новые звания: бригадный генерал и капитан-командор

Парламентский Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендует Верховной Раде принять за основу проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и воинской службе" (о градации категорий воинских званий старшего офицерского состава).

Об этом УНИАН сообщили в информационном управлении ВР.

Законопроектом (реестр. №2192), поданным народными депутатами Анатолием ГРИЦЕНКО (НУ-НС), Александром КУЗЬМУКОМ (Партия регионов), Николаем ПЕТРУКОМ (БЮТ), предлагается ввести в Вооруженных Силах Украины и Военно-Морских Силах новые воинские звания "бригадный генерал" и "капитан-командор" для должностей командиров бригад, руководителей структурных подразделений Генерального штаба ВСУ, командований видов ВСУ, основных факультетов высших военных учебных заведений видов ВСУ, учебных центров видов ВСУ.

Председатель Комитета А.ГРИЦЕНКО, представляя проект на заседании Комитета, отметил: "Целью принятия закона является обеспечение более четкой градации категорий воинских званий старшего офицерского состава, которая в условиях развития эффективной системы управления и функциональных структур войск (сил), способствовала бы реализации основных направлений кадровой политики в Вооруженных Силах Украины, направленных на достижение качественно нового уровня кадрового обеспечения в условиях полного их перехода на комплектование военнослужащими по контракту".

По словам А.ГРИЦЕНКО, "введение новых воинских званий "бригадный генерал", "капитан-командор" будет способствовать развитию у офицеров стойкой мотивации к воинской службе, виденью перспективы своего карьерного роста и поднятию престижа воинской службы в целом".

Проектом также предлагается ввести нормы, в соответствии с которыми право на принятие на воинскую службу по контракту обретут граждане призывного возраста, имеющие полное общее среднее образование и не проходившие срочной воинской службы.

Как отметили авторы, "это предложение является ответом на сокращение объемов призыва граждан Украины на срочную воинскую службу и полного перехода с 2010 года к комплектованию Вооруженных сил Украины военнослужащими по контракту". Народные депутаты считают, что "в этой связи возникает насущная потребность в расширении перечня категорий граждан, которые могут быть приняты на воинскую службу по контракту на должности рядового, сержантского и старшинского состава".

Члены Комитета в целом поддержали законопроект, согласившись с авторами, что "его принятие будет способствовать обеспечению реализации основных направлений кадровой политики в Вооруженных Силах Украины, достижению качественно нового уровня кадрового обеспечения в условиях полного их перехода на комплектование военнослужащими по контракту".

Принятие законопроекта также поддержали представители Генерального штаба и Министерства обороны.

В ходе обсуждения было высказано несколько замечаний, которые авторы согласились учесть во время доработки законопроекта.