Меджлис: турецкой делегации рассказали об арестах, похищениях и допросах в Крыму

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Меджлиса, передает радио "Свобода". "Проинформировали о убийствах, похищениях, арестах и допросах. Отдельно обсудили земельный вопрос, языковую проблему, проблему в деятельности национальных СМИ. Ответили на свои вопросы", - сказал первый заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял.

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В среду, 29 апреля, по данным Наримана Джеляла, запланирована встреча турецкой делегации с руководством крымскотатарского телеканала АТR, который с 1 апреля прекратил вещание на территории полуострова, не получив разрешения на работу от Роскомнадзора.

В понедельник 27 апреля в Симферополь прибыла неофициальная турецкая делегация, состоящая из ученых и правозащитников, целью которой является мониторинг положения крымских татар в Крыму. Турецкая делегация будет находиться в аннексированном Россией Крыму до 30 апреля.