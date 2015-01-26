В офисе крымскотатарского телеканала ATR закончен обыск, силовики изъяли видеоархивы

В аннексированном Симферополе сотрудники «полиции» покинули редакцию крымскотатарского телеканала ATR. Как стало известно Крым.Реалии, у сотрудников редакции были изъяты видеозаписи, сделанные во время митинга под стенами крымского парламента, который состоялся 26 февраля 2014 года.

По окончании обыска, генеральный директор телеканала ATR Эльзара Ислямова вышла к крымчанам, пришедшим поддержать телеканал.

Как сообщила заместитель генерального директора ATR Лиля Буджурова на своей странице в Facebook, вместе с архивными записями силовики унесли личные данные сотрудников крымскотатарской редакции.

«В 17:55 силовики в сопровождении боевых парней с автоматами покинули территорию телеканала ATR, прихватив с собой часть архива и данные из личных компьютеров сотрудников. Спасибо всем, кто был с нами в этот тревожный день, за поддержку. Подозреваю, она нам еще понадобится», – сообщила Буджурова.

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Как сообщалось, 26 января на единственный крымскотатарский телеканал ATR прибыли силовики и начали проводить обыск. В эфире ведущая телеканала отметила, что вооруженные люди прибыли с целью изъять компьютерный сервер, на котором хранятся видеоматериалы событий годичной давности, в частности, масштабного митинга под стенами крымского парламента 26 февраля между сторонниками отделения Крыма – пророссийскими силами и теми, кто выступал за единство Украины, основную массу которых представляли крымские татары.

Заместитель генерального директора по информационной политике крымскотатарского телеканала ATR Лиля Буджурова обратилась в прямом эфире к народу и осудила действия местной власти, с позволения которой силовики ворвались на телеканал.

У здания телекомпании стали собираться телезрители, почитатели АТR. Прибывший заместитель председателя Меджлиса крымских татар Ахтем Чийгоз назвал сложившуюся ситуацию на телеканале элементом запугивания крымских татар.

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В свою очередь так называемый министр внутренней политики, информации и связи аннексированного Крыма Дмитрий Полонский заявил, что руководители и журналисты крымскотатарского телеканала ATR «фактически пытаются переложить ответственность на власть за собственные действия».

Сотрудников ATR предупредили, что обыск может затянуться до утра.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дунья Миятович в понедельник 26 января осудила рейд силовиков, который начался в аннексированном Крыму на крымскотатарском телеканале ATR в городе Симферополе.