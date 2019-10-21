28-летний киевлянин развращал малолетних детей в помещении школы - заведено уголовное дело

Злоумышленником оказался 28-летний киевлянин.

В Киеве начато уголовное производство за развращение малолетних детей в помещении школы.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киев, в Подольское управление полиции обратилась директор школы с сообщением о том, что неизвестный мужчина проник в помещение туалета и совершил развратные действия в отношении малолетнего ученика.

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Как отметил начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко, в ходе беседы с работниками школы, учениками и родителями ребенка «детским» полицейским удалось установить, что преступник, воспользовавшись отсутствием посторонних лиц, «в присутствии 6-летнего ребенка обнажил половой орган и пытался совершить развратные действия», но мальчик оттолкнул незнакомца и выбежал в коридор.

«Вместе с тем в полицию обратились родители ученика другой школы с заявлением о том, что в тот же день при аналогичных обстоятельствах неизвестный пытался совершить развратные действия в отношении их 8-летнего сына. Школьник сразу покинул туалетную комнату, а мужчина исчез», - отметил начальник управления полиции.

В полиции сообщают, что проведенными розыскными мероприятиями сотрудники ювенальной превенции установили личность и задержали злоумышленника. «Им оказался 28-летний местный житель, который к уголовной ответственности ранее не привлекался», - сказано в сообщении.

Ищенко сообщил, что «по указанным фактам начато уголовное производство по части четвертой статьи 152 (Изнасилование) и частью второй статьи 156 (Развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы».

В сообщении сказано, что подозреваемый проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Киева.