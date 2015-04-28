В МИД обнародовали последние данные о количестве украинцев в Непале

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

"По состоянию на 13:00 28 апреля т.г., в МИД имеется информация о пребывании на территории Непала 187 граждан Украины. Данные о погибших (пострадавших) украинцах отсутствуют, однако 61 соотечественник последний раз выходил на связь еще до землетрясения", - сказано в сообщении.

Отмечается, что МИД и Посольство Украины в Индии продолжают искать возможности для установления связи с гражданами Украины. В МИД также отметили, что "наблюдается положительная динамика в установлении связи" с украинцами в Непале.

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Согласно сообщению, сейчас в пункте сбора (Почетное консульство Украины в Катманду), где работает консул Украины в Индии, находятся 15 граждан, еще 45 находятся на постоянной связи с консулом.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко поручил Кабинету министров безотлагательно эвакуировать с территории Непала, где произошло мощное землетрясение, всех граждан Украины.

Напомним, ранее в МИД сообщали о 177 украинцах в Непале, из которых 77 не выходили на связь.



