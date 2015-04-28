Порошенко поручил безотлагательно эвакуировать украинцев из Непала

Об этом говорится в соответствующем указе главы государства №244 от 28 апреля.

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В частности, в связи со стихийным бедствием на территории Непала, что привело к возникновению угрозы жизни или здоровью граждан Украины, которые находятся в этом государстве, Петр Порошенко постановил правительству организовать проведение безотлагательной эвакуации украинских граждан с территории Непала.

В связи с этим глава государства поручил предпринять соответствующие меры по выявлению и учету граждан Украины, которые находятся на территории Непала и нуждаются в неотложной эвакуации, согласовать с уполномоченными органами Непала порядок и условия проведения неотложной эвакуации украинцев.

Также в указе отмечена необходимость оповещения украинцев, которые находятся на территории Непала, о начале экстренной эвакуации, оказания им соответствующей информационной и консультативной поддержки.

Эвакуация и доставка украинцев в Украину будет осуществляться государственными самолетами.

Кроме того, президент постановил обеспечить финансирование мероприятий по неотложной эвакуации граждан Украины с территории Непала.

Как сообщал УНИАН, по данным МИД, в Непале находятся 176 граждан Украины.