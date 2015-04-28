Минсоцполитики собирается публиковать имена получателей субсидий
10:06, 28 апреля 2015Общество
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Министерство социальной политики намерено публиковать имена граждан, которые получают жилищные субсидии.
Розенко хочет вывешивать списки на подъездах / Фото УНИАН
Об этом в эфире 5 канала сообщил министр социальной политики Павел Розенко, пишет 112.ua.
"Мы найдем форму, как, например, на доме повесить информацию, кто в этом доме получает субсидию", - сказал он.
Читайте такжеВ Госстате уверяют, что субсидии на оплату услуг ЖКХ выросли в 5 разРозенко отметил, что таким образом сами соседи обратят внимание на возможное несоответствие реального уровня жизни и необходимости получения субсидии.
"Это будет публичный аудит по тем, кто реально получил субсидии", - подчеркнул министр.
По его словам, согласие на публикацию своих имен граждане дают при заполнении заявления на получение субсидии.
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