Минсоцполитики собирается публиковать имена получателей субсидий

Об этом в эфире 5 канала сообщил министр социальной политики Павел Розенко, пишет 112.ua.

"Мы найдем форму, как, например, на доме повесить информацию, кто в этом доме получает субсидию", - сказал он.

Читайте такжеВ Госстате уверяют, что субсидии на оплату услуг ЖКХ выросли в 5 разРозенко отметил, что таким образом сами соседи обратят внимание на возможное несоответствие реального уровня жизни и необходимости получения субсидии.

"Это будет публичный аудит по тем, кто реально получил субсидии", - подчеркнул министр.

По его словам, согласие на публикацию своих имен граждане дают при заполнении заявления на получение субсидии.