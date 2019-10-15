У Зеленского предлагают украинцам принять участие в разработке стратегии по защите детей в Интернете

Рекомендации международных экспертов станут основой будущей стратегии по защите детей в Интернете

В Офисе президента Украины предлагают родителям и детям приобщиться к разработке Национальной стратегии по защите детей в Интернете, приняв участие в онлайн-опросе.

Онлайн-анкеты можно найти здесь.

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«92% детей в Украине до 12 лет имеют доступ к Интернету. Интернет открывает множество возможностей для них, однако там есть много рисков. Кибербуллинг, онлайн-насилие, груминг (установление доверительных отношений с ребенком для дальнейшего склонения к половым отношениям, шантажу, эксплуатации. — ред.) и др. Поэтому мы начали подготовительный этап разработки Национальной стратегии по защите детей в Интернете», — отметил уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба.

Разработка Нацстратегии предусматривает следующие этапы:

1. Проведение исследования текущего состояния проблемы в Украине, в частности с помощью онлайн-опросов среди родителей и детей, а также партнеров из государственного, общественного и частного секторов.

2. Визит международных экспертов в Украину, который запланирован на 11-15 ноября текущего года с целью налаживания дальнейшего сотрудничества.

3. Разработка и презентация рекомендаций Международного союза электросвязи, обсуждение наработок и создание плана действий по разработке стратегии (18-19 декабря текущего года).

Рекомендации международных экспертов, разработанные с участием профильных представителей украинского государственного, общественного и частного секторов, станут основой будущей стратегии по защите детей в Интернете, которая будет разработана в следующем году.