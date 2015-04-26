28 украинцев в Непале вышли на контакт, о судьбе 17 человек ничего не известно - МИД

Министерство иностранных дел Украины установило контакт с 28-ю гражданами Украины в разрушенном землетрясением Непале, еще 17 граждан пока не вышли на связь.

Об этом сообщил спикер МИД Украины Евгений Перебийнис, передает Радио Свобода.

«На горячую линию МИД и посольства Украины в Индии постоянно поступают звонки от родных и друзей тех граждан, которые во время трагедии находились в Непале. В результате принятых МИД и посольством мероприятий установлен контакт с 28 гражданами Украины, еще с 17 связи пока нет», - сказал Перебийнис.

По его словам, МИД и посольство Украины в Индии продолжают принимать меры для определения места пребывания граждан Украины.

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«В Непал командирован консул Украины в Индии, который должен в координации с местными органами власти установить местонахождение граждан Украины и организовать их эвакуацию. Кроме этого, в настоящее время мы тесно работаем со всеми странами, которые также эвакуируют своих граждан, для координации взаимодействия в этом направлении», - сказал Перебийнис.

Ранее МИД Украины объявил о «горячей линии», куда можно обращаться, находясь в Непале или в случае потери там связи с родными.

Вчера и сегодня утром в Непале произошли два мощных землетрясения, которые унесли жизни почти двух тысяч человек, около пяти тысяч ранены. Количество жертв, как предполагает власть, может вырасти из-за того, что немало людей до сих пор остаются под завалами.