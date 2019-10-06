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Оккупанты утверждают, что Крым в этом году посетило 6,5 миллиона туристов

23:26, 06 октября 2019
Общество
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Иллюстрация / REUTERS

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Об этом сообщается на сайте крымского парламента, передает Радио Свобода.

«На сегодняшний день «республику» посетило 6,5 миллиона туристов из 159 стран мира», – цитирует «местного чиновника» пресс-служба парламента.

Как сообщал УНИАН, с начала 2019 года админграницу с аннексированным Крымом пересекли более 2 миллионов человек.

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Теги: #Крым