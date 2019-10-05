С начала года админграницу с Крымом пересекли более 2 миллионов людей - ГПСУ

По сравнению с 2015 годом количество граждан, которые пересекают админграницу в обоих направлениях, снизилось.

С начала 2019 года админграницу с аннексированным Крымом пересекли более 2 миллионов человек.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

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Отмечается, что эти цифры остаются на уровне прошлого года. При этом, админграницу в направлении материковой части Украины пересекали на 1% больше, чем в противоположном.

По сравнению с 2015 годом количество граждан, которые пересекают админграницу в обоих направлениях, снизилось на 16%, что примерно на 400 тысяч человек меньше.

Ранее сообщалось, что с 2015-го по 2019 год оккупанты незаконно призвали на военную службу более 18800 жителей Крыма.