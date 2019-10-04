Во Львове прооперированы двое пострадавших в результате аварийной посадки самолета

Сейчас оперируют третьего пострадавшего, состояние которого самое тяжелое.

Во Львове двое пострадавших в результате аварийной посадки самолета Ан-12 прооперированы, еще один находится в операционной.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета, ссылаясь на информацию заместителя главного врача по хирургической работе восьмой городской клинической больницы Игоря Стояновского.

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«К нам привезли троих пострадавших с места авиакатастрофы. Пациенты доставлены в тяжелом состоянии. По состоянию на сейчас двое пациентов прооперированы, остаются в отделении неотложной помощи», - рассказал медик.

По его словам, еще один пациент, состояние которого самое тяжелое, сейчас находится в операционной. Ему требовалось больше дополнительных обследований и хирургических вмешательств.

«У всех пациентов есть сочетанные травмы: скелетные травмы, перелом плечевой кости, перелом костей таза с вывихом. У третьего пациента многочисленные повреждения - черепно-мозговая травма, ушиб грудной клетки, также открытый перелом конечности», - отметил Стояновский и добавил, что сейчас проводятся все необходимые мероприятия для стабилизации пострадавших.

Авария самолета возле Львова: врачи рассказали о состоянии троих пострадавших. Двух людей прооперировали, их состояние стабильно тяжелое. Еще один пострадавший в операционной pic.twitter.com/rcveMuLGYc — hromadske (@HromadskeUA) October 4, 2019

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 октября, вблизи Львова совершил аварийную посадку транспортный самолет Ан-12.

Сначала он исчез с радаров, а затем аварийно приземлился в 1,5 км от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта «Львов». В самолете находились семеро членов экипажа и человек, сопровождавший груз. Из них пять человек погибли, трое госпитализированы.

В пресс-службе аэропорта «Львов» сообщили, что самолет летел из Виго (Испания) в Стамбул (Турция). Он должен был сесть во львовском аэропорту на дозаправку.

По факту происшествия открыто производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что самолет мог совершить аварийную посадку из-за нехватки горючего.