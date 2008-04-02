Доллар пошел вверх

Значительным повышением котировок и курса доллара начались торги на Токийской бирже.

Индекс Никкей вырос на 3, 5 процента и впервые за последний месяц достиг психологически важного уровня - 13 тысяч пунктов, передает ICTV. Доллар подорожал на 2 иены.

А еще накануне индекс Доу Джонс поднялся на 3,2 процента на торгах в Нью-Йорке. На рост повлияли положительные показатели в производственной и строительной областях американской экономики. Это считают первыми признаками стабилизации мировой финансовой системы.