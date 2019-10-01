Фонд Игоря Янковского наградил финалистов VІI Всеукраинского конкурса детского рисунка "Нарисуй, пока не исчезло"

28 сентября 2019 года в Украинском доме на Крещатике состоялась торжественная церемония награждения участников и победителей VІI-го Всеукраинского конкурса детского рисунка "НАРИСУЙ, ПОКА НЕ ИСЧЕЗЛО".

Масштабное украинское детское творческое соревнование уже седьмой год подряд проводится по инициативе и при финансовой поддержке Благотворительного фонда Игоря Янковского. В этом году организаторы Конкурса призвали детей высказаться на тему грядущей экологической катастрофы, которая вызвана деятельностью человека и приобретает глобальный масштаб.

“Тему художественного конкурса мне подсказала моя маленькая дочь. Весной она подошла и говорит: Пап, давай сделаем конкурс на тему экологии. И в мае мы объявили конкурс “Нарисуй, пока не исчезло”. И вот сегодня весь мир обсуждает недавнее громкое выступление в ООН юной эко-активистки из Швеции Греты Тунберг. И я вижу: дети понимают, что с природой происходит неладное. И все, что они могут пока сделать, - высказать этими картинами свое отношение к этой проблеме. Мы, конечно, пытаемся что-то сделать, но надежда в первую очередь - на наших детей. Они не забиты всякими историями из прошлого, и я надеюсь, они сделают этот мир лучше”, - сказал основатель Благотворительного фонда “Инициатива во имя будущего” бизнесмен и меценат Игорь Янковский.

Гостей церемонии награждения встречали аниматоры в виде гигантских белых медведей и огромной панды, зал украшен - композициями из воздушных шариков в форме облаков. Ведущим церемонии награждения и конкурса был известный украинский шоумен Андрей Черновол.

За полгода, прошедших со старта конкурса на рассмотрение жюри было прислано 504 работы от 434 юных художников в возрасте от 5 до 17 лет из 21 области Украины.

Игорь Янковский вручил ценные призы и дипломы победителям Конкурса, которых отобрало экспертное жюри. Награды получили 29 призеров в 6-ти номинациях.

В возрастной категории от 5 до 7 лет финалистами стали: СофияБруховец (г. Кривой Рог), Екатерина Турсунова (г. Кривой Рог), а первое место заняла АннаПогребная (г. Нежин, Черниговская область) с работой "ПТИЧЬИ ПОРТРЕТЫ ИЗ КРАСНОЙ КНИГИ".

В возрастной категории от 8 до 12 лет финалистами стали АнастасияПарахоняк (г. Галич, Ивано-Франковская область) и АделинаКулибаба (г. Зеньков, Полтавская область). Первое место заняла КсенияБурьян (г. Николаев) с работой "БЕЛЫЙ НОСОРОГ".

Лидерами в старшей возрастной категории конкурса от 13 до 17 лет стали Мария Семенюк (г. Новоселица, Черновицкая область), Владислава Кошевая, (г. Краматорск, Донецкая область), а главный приз и первое место получил Перехрест Александр (г. Драбов, Черкасская область) за художественную работу "ОСТАНОВИТЕ - НЕ РАЗРУШАЙТЕ".

Традиционно, все участники VІI-го Всеукраинского конкурса детского рисунка "НАРИСУЙ, ПОКА НЕ ИСЧЕЗЛО" получили почетные дипломы от организаторов. Финалистов наградили большими художественными наборами для дальнейшего развития их способностей в изобразительном искусстве. Победителям вручили современные гаджеты - световые планшеты для рисования.

В Украинском доме открылась художественная экспозиция 100 лучших работ, присланных на Конкурс рисунка в этом году. Выставка будет доступна для всех желающих с 28 сентября по 12 октября 2019 г.

Фонд Игоря Янковского также подготовил разнообразные творческие мастер-классы, в которых смогли принять участие все желающие. По окончании церемонии награждения победителей юные художники попробовали свои силы в создании объемных изображений при помощи 3D ручек, потренировались высаживать суккуленты в мини-ведерки, шитье текстильных сов, плетении ловцов снов, аппликаций для подушек-эмодзи и рисовании картин мастихином.