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Нардеп Тищенко потребовал от полиции "разобраться" с двумя женщинами, которые держали его за руку (видео)

12:35, 01 октября 2019
Общество
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Скандал возник из-за того, что одна из женщин коснулась рукава куртки Тищенко / скриншот

Нардеп от «Слуги народа» Николай Тищенко во время митинга предпринимателей на Банковой пожаловался присутствующим полицейским, что участницы акции держали его за руку.

Об этом говорится в сюжете RU:Винница.

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«Вы можете меня не держать за руку? Чтобы меня не толкали? Вот одна женщина, вот вторая», – обратился к полиции Тищенко.

При этом обе женщины, на которых указывал депутат, назвали свои фамилии и имена.

«Можно народного депутата, пока у нас еще есть право быть народными депутатами, не толкать меня в спину и не держать за руку», – продолжил «слуга народа».

На скандал сбежались правоохранители.

«Можете с ними разобраться, кто они такие, что это за два человека. Выясните, что это за люди, которые держат меня за руки и толкают в спину», – заявил депутат. Вскоре Тищенко уже требовал удостоверение в полиции.

Как сообщал УНИАН, народный депутат от «Слуги народа» Алексей Мовчан взял себе в помощники 24-летнюю танцовщицу Валерию Гриценко.

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Теги: #полиция#скандал#Слуга народа