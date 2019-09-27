Нардеп от "Слуги народа" взял себе в помощницы тамаду и танцовщицу (фото)

Девушка до сих пор продолжает работать свадебным администратором.

Народный депутат от «Слуги народа» Алексей Мовчан взял себе в помощники 24-летнюю танцовщицу Валерию Гриценко.

Об этом пишет 24 канал.

Читайте такжеНардеп вот "Слуги народа" взял себе в помощники женуОтмечается, что Валерия Гриценко является дочерью секретаря кременчугского горсовета Юрия Гриценко. Ранее работала танцовщицей в турецких отелях и на круизном лайнере, а потом начала заниматься организацией свадеб.

За свою работу у Мовчана девушка будет зарабатывать деньги, ведь на сайте парламента указано, что Гриценко работает у нардепа по трудовому договору на постоянной основе.

Хотя еще в начале года девушка искала работу организатора массовых мероприятий в Киеве. Свой труд Гриценко оценивала в 10 тысяч гривен. В резюме девушки указано: она – хореограф-постановщик. Гриценко окончила Харьковскую государственную академию культуры.

Последняя должность Гриценко – свадебный администратор и, похоже, девушка продолжает совмещать эту работу с работой помощницы депутата.

Самому нардепу 25 лет, это он победил на округе миллиардера Константина Жеваго.

Как ранее сообщал УНИАН, народный депутат от «Слуги народа»Тищенко взял себе в помощницы 22-летнюю модель.