В Кабмине назвали главный критерий для получения субсидии

В программе правительства отмечается, что топливно-энергетический сектор страны имеет четко реагировать на мировые тенденции к снижению стоимости энергетических ресурсов.

Новый Кабинет министров намерен обеспечить субсидиями граждан, которые платят за жилищно-коммунальные услуги более 15% от доходов домохозяйства.

Об этом говорится в опубликованной программе деятельности правительства.

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В документе отмечается, что на рынке энергетических ресурсов необходимо внедрять рыночные отношения для всех; на рынке должно быть много покупателей и продавцов. Ни у кого не должно быть возможности диктовать свои цены, а топливно-энергетический сектор должен четко реагировать на мировые тенденции к снижению стоимости энергетических ресурсов.

«Мы уменьшим государственное вмешательство в указанную сферу, однако обеспечим через адресные субсидии надежную защиту уязвимых потребителей и ответственный контроль за монополиями. Украинская семья (домохозяйство) не должна платить более 15% своего дохода за коммунальные услуги. Те, кто вынужден будет платить больше, получат поддержку от государства», - сказано в программе.

Как сообщал УНИАН, на данное время, согласно базовой формуле расчета субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, семья с доходом на уровне двух прожиточных минимумов на человека платит за коммунальные услуги 15% совокупного дохода. При этом принимаются во внимание социальные нормы потребления жилкомуслуг.

Экс-премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что украинцы будут платить не больше 15-20% совокупного дохода за коммунальные услуги, остальное заплатит государство.

Сейчас на рынке природного газа и электричества Украины действуют механизмы специальных обязательств, при которых энергетические компании продают ресурсы населению по регулируемой правительством цене.