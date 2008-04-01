Тимошенко: Нафтогаз Украины продолжает переговоры с Газпромом

НАК «Нафтогаз Украины» продолжает переговоры с российским ОАО «Газпром» о сроках и порядке расчетов за потребленный газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Сейчас ведутся все дискуссии о сроках расчета, порядке расчетов и о том, чтобы и далее строить прозрачные, честные и абсолютно понятные отношения в системе поставки газа без посредников», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом премьер подчеркнула, что речь идет о погашении технического долга, которые сформировался в результате отсутствия подписанных актов о потреблении природного газа Украиной.

«Не секрет, что предыдущее правительство сдало дела нашему правительству, не имея ни контрактов, и тем более при отсутствии стратегических соглашений об обеспечении Украины природным газом. Сейчас мы исправляем ситуацию», - пояснила она.