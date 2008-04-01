Ющенко совершит рабочий визит в Румынию

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 3-4 апреля осуществит рабочий визит в Румынию.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Главная цель визита В.ЮЩЕНКО в Румынию - участие в саммите НАТО в Бухаресте.

Запланировано, что 4 апреля на саммите НАТО глава государства примет участие в заседании комиссии Украина-НАТО, на котором будет рассматриваться заявка Украины на присоединение к Плану действий относительно членства в Альянсе.

Кроме того, в рамках визита состоится ряд встреч Президента Украины с лидерами европейских государств. В частности, В.ЮЩЕНКО проведет встречи с премьер-министром Королевства Нидерланды Яном Петером БАЛКЕНЕНДЕ и премьер-министром Норвегии Йенсом СТОЛТЕНБЕРГОМ.