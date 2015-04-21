В Харькове активисты символически переименовали площадь Руднева в майдан Небесной сотни (видео)

Таким образом, по словам активистов, они начинают в Харькове процесс декоммунизации названий городов и улиц, согласно принятому ранее в этом месяце закону.

Наклейками с названием «Майдан Небесной сотни» участники акции заклеили таблички на зданиях на площади Руднева. На постаменте, где ранее стоял памятник российскому большевику Николаю Рудневу, установили крест с надписью «Боже, храни Украину», а над ним - государственный флаг.

«Крест - это символ духовной защиты города. Сейчас идет война, мы ставим кресты ради защиты Харькова как части Украины. Будут стоять временно. Потом, когда наступит время, когда будет легче, мы будем принимать решение, что ставить», - отметил активист «Общественной стражи» Валентин Быстриченко.

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В городском совете Харькова отметили, что относятся к этой акции, как к символической, и напомнили, что действия активистов не имеют юридического веса. В мэрии подчеркнули, что все переименования улиц и площадей Харькова должны происходить в соответствии с определенной процедурой при участии топонимической комиссии городского совета.

Общественные активисты же говорят, что пока предложения патриотических организаций Харькова относительно переименования улиц и установления новых памятников мэрия оставляет без рассмотрения.

Валентин Быстриченко рассказал, что среди ближайших планов патриотической общественности Харькова - переименование проспекта Ленина в проспект Соборности. Быстриченко также отметил, что в среду в Харьков приезжает советник президента Украины Михаил Саакашвили, и к нему активисты будут обращаться с просьбой посодействовать в переименовании ряда харьковских улиц в честь грузинов, погибших во время участия в боевых действиях на востоке Украины.

Памятник Рудневу в Харькове неизвестные снесли ночью 11 апреля.

Прах Руднева перезахоронили на площади в Харькове в 1919 году.

Ранее УНИАН сообщал, что в городе на Черкасщине площадь Ленина переименовали в площадь Надежды Савченко.