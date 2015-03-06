В городе на Черкащине площадь Ленина переименовали в площадь Надежды Савченко

В городе Ватутино Звенигородского района Черкасской области площадь имени Ленина переименовали в площадь имени Надежды Савченко, а улицу Ленина переименовали в улицу Героев Небесной Сотни.

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Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасской областной организации ВО «Батькивщина», на сессии Ватутинского горсовета 5 марта депутаты рассмотрели вопрос о переименовании названий улиц и площадей советского времени. По инициативе депутата Ватутинского горсовета улица Ленина в городе Ватутино была переименована в улицу Героев Небесной Сотни, а площадь им. Ленина — в площадь им. украинской летчицы Надежды Савченко. Предложение депутата поддержало большинство.

Справка УНИАН. Надежда Савченко — украинская летчица, которую незаконно удерживают под стражей в России. Она является народным депутатом Украины и Героем Украины. На сегодняшний день Надежда голодает уже 84 дня в знак протеста против своего незаконного заключения.