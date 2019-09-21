В Чернигове более 300 военных музыкантов приняли участие в параде по случаю Дня города (фото)

Показательные выступления военных оркестров собрали тысячи зрителей у подножия Екатерининской церкви.

В Чернигове более 300 военных музыкантов из разных городов Украины приняли участие в параде военных оркестров по случаю Дня города.

Как передает корреспондент УНИАН, парад и показательные выступления оркестров стали составляющей частью всеукраинского фестиваля военных духовых оркестров, который происходит в городе в четвертый раз.

Сейчас въезд в Чернигов со стороны Киева возле Екатерининской церкви временно перекрыт для транспорта. Зрители тесным кольцом окружили площадку, где выступают военные музыканты. А больше всего людей собралось на холме возле Екатерининской церкви, поскольку музыкальное действо сверху лучше видно.

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Как сообщила УНИАН руководитель отдела культуры городского управления культуры и туризма Галина Петрова, традиционно в Чернигов на День города приезжают лучшие военные духовые оркестры со всей Украины. В этом году в параде оркестров приняли участие оркестр Почетного караула Президентского полка и карабинеры, военные оркестры из Винницы, Одессы и Хмельницкого.

«В этом году мы решили нарушить традиции, и пригласили не только оркестры: из Хмельницкого к нам приехал народный ансамбль мажореток - это помощницы тамбурмажора, девушки, которые идут с военным оркестром и отражают ритм. Кстати, это единственный коллектив в Украине, который имеет международную аккредитацию. Мажоретки - это новый интересный формат для наших горожан, и вообще интересно увидеть этот коллектив», - рассказала она.

Не обошелся праздник и без тех, кого в Чернигове знают: двух черниговских военных оркестров - 8-го учебного центра транспорта Министерства обороны Украины и Военно-музыкального центра Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

«Мы расширяем локации празднования. Горожане, которым будет неудобно ехать в центр, могут отпраздновать в своих микрорайонах», - добавила Петрова.

Завтра выступления оркестров пройдут в нескольких микрорайонах города.

Утром празднование Дня города началось с церемонии возложения цветов в сквере имени Попудренко по случаю 76-й годовщины освобождения города от нацистских захватчиков.

В центре города продолжается художественный проект «Chernihiv Art Week».

Вечером организаторы приглашают всех на центральную Красную площадь на выступления группы «Bisquit» и звезд музыкальной сцены - Constantine, Kishe, Nikita Lomakin и Sonya Kay. Еще одним подарком Чернигову и его жителям станет концерт легендарной группы «Машина времени».

Ко Дню города в Чернигове открыли после реконструкции Красную площадь и нижнюю часть исторического Вала.