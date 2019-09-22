"Из обычного бомжа – в министры": экс-узник Кремля рассказал, как "опущенцы" в Луганске становятся "властью"

Бывший политзаключенный рассказал, почему он, когда жил в Луганске, в свои 17 лет остался проукраинским.

Освобожденный политзаключенный (2015-2019) Артур Панов, самый младший из украинских пленников Кремля, рассказал о ситуации на временно оккупированных территориях Луганщины.

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Об этом сообщает 5 канал.

Ведущий передачи отметил, что в ОРДЛО, как он понимает, очень небольшой процент активных пророссийских сепаратистов, которые взяли в руки оружие. И такой же небольшой процент активно проукраинских – в сравнении со всем населением. А остальные, получается, это люди "а какая разница".

"Не совсем так, – ответил Панов, – чтобы понимать, почему это происходит в Луганске – надо понимать, что именно происходит там. Людей ставят в такие условия, что им не дают права выбора, фактически. Когда приходят на предприятия, в университеты, в школы. И ставят условия: или вы идете на какой-то митинг махать флажками за "ЛНР", или вы будете лишены пенсии, зарплаты, стипендии, вас из школы выгонят. Это стандартная ситуация. Такой была ситуация на момент, когда я находился там. Но я считаю, что она и сейчас такая".

Бывший политзаключенный рассказал, почему он, когда жил в Луганске, в свои 17 лет остался проукраинским.

"Давайте обратим внимание, что это вообще за люди, эти марионетки, которые там сейчас представляют так называемую власть. До войны это были довольно простые люди, "из народа". Наблюдаешь такую картину, когда человек, которого даже очень сложно назвать человеком, употребляет алкоголь, валяется под наркотиками в кустах. А потом, когда приходят эти марионетки, то человек из обычного бомжа становится "министром", "депутатом". Ходит в костюмчике, при галстуке, называет себя "я министр Луганской народной республики". Эти люди опущенцы", – рассказывает освобожденный пленник.

Напомним, 7 сентября 2019 года Артур Панов был освобожден в рамках обмена между Украиной и РФ.