Крымчане все больше жалуются на хамство и некомпетентность оккупационных властей

Жители оккупированного Россией Крыма стали чаще обращаться в профсоюзы и Общественную палату полуострова с жалобами на хамство и некомпетентность сотрудников нелегитимных городских и районных управлений труда и социальной защиты.

Как передаеют "Новости Крыма", об этом заявил "член комитета, председатель Федерации независимых профсоюзов Крыма" Владимир Клычников.

Читайте такжеОккупанты отбирают работу у крымчан без российского паспорта «Работа районных и городских управлений труда и социальной защиты: очереди есть, хамство и формализм определенный. Есть вопросы по присвоению звания «Ветеран труда». Людям начисляют выплату не с 1 января, а, например, с 1 апреля и т.д. Сотрудники не совсем правильно доводят информацию», - обратился Клычников к нелегитимному министру труда и соцзащиты Елене Романовской.

Романовская, в свою очередь, списала возникающие проблемные вопросы на большой объем работы. «Я ни в коем случае не буду оправдывать тех сотрудников, которые хамят, некомпетентно отвечают на вопросы. С другой стороны, хочу напомнить, что в конце года управления были практически парализованы, потому что массово начали приходить люди за установлением статуса «Ветеран труда». За 2 месяца 50 тыс. человек обратились за получением этого статуса», - подчеркнула она.

Статус «Ветеран труда», кроме прочего, предусматривает ежемесячную выплату в размере 500 рублей.