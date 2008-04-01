Капитан, таранивший украинское судно, ссылается на стресс...

Капитан китайского судна „Яохай”, с которым столкнулся украинский буксир “Нафтогаз-67”, отказался отвечать на вопросы следователей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, по сообщению Посольства Украины в Китайской Народной Республике, сегодня был проведен первый допрос капитана судна „Яохай”, который 31 марта был задержан по соответствующему представлению уголовной полиции Гонконга.

Капитан заявил о своем неудовлетворительном самочувствии и, сославшись на пережитый стресс, отказался отвечать на вопросы следователей. Аналогичной была попытка допросить одного из членов экипажа китайского судна, которые несли вахту в момент катастрофы.

Также сегодня состоялось очередное совместное заседание комиссии по расследованию обстоятельств морского события, в результате которого 22 марта с.г. затонуло украинское судно „Нафтогаз-67”, под председательством руководителя группы украинских экспертов, первого заместителя министра транспорта и связи Василия ШЕВЧЕНКО и Директора департамента морских дел правительства Гонконга. В ходе заседания был обсужден проект совместного итогового документа по результатам проведенного расследования.

Посольство Украины в КНР завершает выполнение формальностей, связанных с отлетом из Гонконга на Родину группы украинских экспертов, за исключением представителей „Черноморнефтегаза”.

Посольство Украины в КНР продолжает оказывать необходимое содействие украинским экспертам. Дело находится на особом контроле МИД Украины и Посольства Украины в КНР.

Как сообщал УНИАН, 22 марта в Гонконгском проливе столкнулись украинское судно «Нафтогаз-67» и крупнотоннажный китайский сухогруз «Яохай».

Украинское судно, получив четырехметровую пробоину, затонуло на протяжении нескольких минут. На его борту находились 25 человек. Шестерых граждан Украины и одного гражданина Китая удалось спасти. Позже были подняты на поверхность тела трех погибших моряков. Остальных 15 членов экипажа - граждан Украины пока найти не удалось.