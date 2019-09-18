На Днепропетровщине два городка уже больше недели живут без воды (видео)

В городах проживают более девяти тысяч человек.

Без воды уже вторую неделю живут более 9 тысяч человек на Днепропетровщине. В двух военных городках – Гвардейское и Черкасское - в кранах пусто еще с 5 сентября, когда произошел масштабный порыв водопроводной трубы.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Люди опасаются, что если проблему с водоснабжением не решат в ближайшее время, то под угрозой срыва окажется отопительный сезон.

Пока коммунальщики купаются в водопроводе, уже полмесяца с ведром в руках Наталья начинает каждое утро. Посчитала - за день приносит домой 200 литров. Муж-военный в командировке, а дома двухлетний ребенок.

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Так живут почти 5 тысяч человек. На хозяйственные нужды воду берут в колодцах или скважинах. А вот питьевую приходится покупать.

"Мы берем где-то 60 литров на неделю", - рассказывает местный житель.

В местном магазине - бутылки с водой в дефиците. Привозят раз в неделю, а раскупают за день. Люди посчитали, что чтобы купить питьевой воды в месяц на семью надо в среднем 400 гривен . А еще столько же платят водоканалу за воду, которая должна течь из кранов. Почему должны это делать - людям невдомек.

В водоканале во всем обвиняют трубу - мол, она старая. Уверяют, это через ее дырки вытекло воды на 32 миллиона гривен. Поэтому не могут заплатить за электроэнергию, которая питает насос. За долги счета арестованы.

Уверяют, все что могут попросить - это денег из областного бюджета на капитальный ремонт трубы. Выделят деньги, и пойдут ли они в трубу - от этого зависит, еще и то, начнется ли в Гвардейском и Черкасском отопительный сезон.