СБУ словила трех должностных лиц Житомирской таможни на миллионных злоупотреблениях (фото)
На масштабных злоупотреблениях Служба безопасности Украины разоблачила группу сотрудников одного из таможенных постов Сумской таможни Государственной фискальной службы.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-группе СБУ в Житомирской области.
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Оперативники спецслужбы установили, что руководитель отдела таможенного оформления и двое его подчиненных, главных государственных инспекторов, организовали коррупционный механизм минимизации импортных пошлин коммерческим структурам, занимающимся внешнеэкономической деятельностью. Чиновники осуществляли оформление нефтепродуктов по недостоверной классификации и заниженным ставкам пошлины.
По подсчетам правоохранителей, только в 2019 году из-за действий злоумышленников государственному бюджету нанесен ущерб почти на 900 тысяч гривень.
Сегодня трем сотрудникам таможни сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об их отстранении от занимаемых должностей.
Следствие продолжает изучать внешнеэкономические соглашения относительно недоначислений в пользу государства обязательных таможенных платежей.
Мероприятия по документированию злоумышленников проводились совместно с ГБР под процессуальным руководством прокуратуры Житомирской области.
Как сообщал УНИАН, в Днепре чиновники присвоили почти 30 миллионов гривень во время ремонта нового моста.