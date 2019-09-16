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Оккупанты рассматривают переименование Крыма

19:17, 16 сентября 2019
Общество
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Иллюстрация REUTERS

Об этом сообщил так называемый заместитель председателя совета министров Крыма, подчиненной Кремлю, Георгий Мурадов.

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«Мне кажется очень важной инициатива греков Крыма использовать в названии наряду с действующей историческое название, которое звучало бы как Республика Крым-Таврида», – заявил он.

По его словам, «этот вопрос касается всей общественности республики, и если общественность эту инициативу греков поддержит, то она может полностью выходить на уровень конкретного обсуждения» в оккупационных органах власти.

В то же время председатель общественной палаты Крыма Григорий Иоффе выступил против переименования и ответил, что «возвращать надо не столько историческое название, сколько историческую память, традиции и культурные ценности».

Как сообщал УНИАН, бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен считает, что аннексирован Россией Крым вернется под контроль Украины, однако на это понадобится время.

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Теги: #Россия#оккупанты#оккупированный Крым