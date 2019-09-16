Оккупанты рассматривают переименование Крыма

Оккупационная власть хочет дать еще одно название аннексированному полуострову наряду с формальным.

В оккупационной власти Крыма задумались о переименовании аннексированного полуострова.

Об этом сообщил так называемый заместитель председателя совета министров Крыма, подчиненной Кремлю, Георгий Мурадов.

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«Мне кажется очень важной инициатива греков Крыма использовать в названии наряду с действующей историческое название, которое звучало бы как Республика Крым-Таврида», – заявил он.

По его словам, «этот вопрос касается всей общественности республики, и если общественность эту инициативу греков поддержит, то она может полностью выходить на уровень конкретного обсуждения» в оккупационных органах власти.

В то же время председатель общественной палаты Крыма Григорий Иоффе выступил против переименования и ответил, что «возвращать надо не столько историческое название, сколько историческую память, традиции и культурные ценности».

Как сообщал УНИАН, бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен считает, что аннексирован Россией Крым вернется под контроль Украины, однако на это понадобится время.