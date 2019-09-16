Экс-генсек НАТО спрогнозировал возвращение Крыма Украине по "балтийскому сценарию"

Экс-генсек уверен, что Россия оставит аннексированный Крым так же, как советская власть ушла со стран Балтии.

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен считает, что аннексированный Россией Крым вернется под контроль Украины, однако на это понадобится время.

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Такое мнение он высказал в ответ на вопрос Крым.Реалии о сроках деоккупации украинского полуострова.

Расмуссен уверен, что Россия оставит аннексированный Крым так же, как Советский Союз вернул независимость балтийским странам.

«Я думаю, мы должны быть реалистами. И понимать, что возвращение Крыма – не «за углом». Но, согласно международному праву, Крым по-прежнему – украинская территория. И я надеюсь, что однажды мы увидим, что Крым вернулся в состав Украины. Я бы сравнил ситуацию с той, которая сложилась в трех балтийских странах. Они также были незаконно аннексированы Советским Союзом во время Второй мировой войны. Но после 40 лет ситуация изменилась. И они получили свою независимость. И более того, они сейчас члены Европейского Союза и НАТО. Так что, возможно, ситуация в будущем изменится. И Крым вернется обратно к Украине», – сказал Расмуссен.