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Освобожденные из РФ украинцы уже получили свои новые биометрические документы

12:12, 16 сентября 2019
Общество
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Освобожденные из РФ украинцы уже получили свои новые ID-карты / фото УНИАН

Украинцы, освобожденные из Российской Федерации, уже получили новые паспорта гражданина Украины в форме ID-карты и паспорта для выезда за границу.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной миграционной службы.

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"Военные моряки и политзаключенные, которые утратили свои документы во время пребывания в плену или содержания в заключении на территории Российской Федерации, уже получили новые паспорта гражданина Украины в форме ID-карты и паспорта для выезда за границу", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных. Среди них: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых и Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.

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Теги: #ID-карты#обмен пленными