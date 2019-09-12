"Вас послали на убой": освобожденный моряк рассказал о психологическом давлении в российском плену

Украинским морякам предлагали признать свою вину, чтобы облегчить свое положение.

Украинские моряки, которые находились в российском плену, подвергались психологическому давлению, пока в ситуацию не вмешались адвокаты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал командир 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования, капитан второго ранга Денис Гриценко, отвечая на вопрос, подвергались ли пленные психологическому давлению и попыткам завербовать их.

«Сразу после задержания на нас давили всеми способами. Ребят выводили по одному и говорили: «Вас послали на убой». Работали психологи, нас давили, также были адвокаты, которые советовали нам упасть на колени перед судьей, целовать мантию, признать свою вину, и тогда с вами будет что-то хорошее», - сказал Гриценко.

«Но после того, как к делу приобщилась коллегия адвокатов, была выработана стратегия. Тогда ситуация стабилизировалась», - отметил командир освобожденных моряков.

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Справка УНИАН. 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксира «Яны Капу» и катеров «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих, трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет).

25 мая 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву обнародовал решение о применении временных мер в деле по иску Украины к РФ, которым суд обязал Россию освободить захваченных моряков и суда. Согласно решению, Россия до 25 июня должна была проинформировать суд о выполнении приказа об освобождении украинских моряков и судов.

Россия отказалась выполнить приказ Трибунала ООН. В МИД РФ заявили, что Международный трибунал ООН по морскому праву не имеет юрисдикции рассматривать требования Украины об освобождении захваченных военных судов и моряков.

9 июля российское следствие предъявило обвинения в окончательной редакции всем 24 военнопленным украинским морякам.

7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых и Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.