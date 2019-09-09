Появились свежие фото пляжей в оккупированном Крыму

Туристы не спешат ехать в аннексированный Крым.

В аннексированном Крыму вновь показали безлюдные пляжи, несмотря на бархатный сезон.

Соответствующие снимки опубликовал блогер RoksolanaToday&Крым25%. В кадры попали - Евпатория, Керчь и Поповка. На фото не видно ни единой души.

"Все на "выборах", "Негусто людей – еще не доголосовали", "Бархат сезона", – подписал блогер снимки.

Ранее журналисты показали, как сегодня выглядит одно из популярных мест в Крыму, где до оккупации проводили КаZантип.