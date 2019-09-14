Почти все освобожденные моряки сегодня вернутся домой в Одессу (фото)

Моряки неделю провели в военном госпитале.

Почти все освобожденные украинские моряки сегодня из военного госпиталя вернутся в Одессу.

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Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

Она рассказала, что во время встречи моряки интересовались судьбой других украинцев, которых удерживают в России и аннексированном Крыму.

"Успокоила их и сказала, что работа в этом направлении продолжается, и мы сделаем все возможное и невозможное, но все наши граждане обязательно будут освобождены", - написала омбудсмен.

Как сообщал УНИАН, все 24 украинских моряка, которые были задержаны ФСБ РФ во время российской агрессии в Керченском проливе, вернулись в Украину 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами с Россией.