Все 24 освобожденных из плена украинских моряка готовы продолжить службу в рядах ВСУ (фоторепортаж)

Командир Денис Гриценко заявил, что при задержании моряки не открывали огонь из-за его приказа.

Все 24 освобожденных из плена Кремля украинских моряка готовы продолжить службу в рядах Вооруженных сил Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил командир 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования, капитан второго ранга Денис Гриценко.

«Переход из Одессы в Мариуполь был плановый... Ребята выполняли задачи по назначению. Был инструктаж о возможных действиях Российской Федерации. Мы знали, куда мы идем, и нас предупредили, что могут быть различные провокации и действия», - отметил он.

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Гриценко отметил, что он и другие моряки готовы хоть сейчас еще раз выполнить аналогичную задачу, если поступит такой приказ. «Мы военнослужащие. И если будет приказ выполнять задачи по назначению, то я готов хоть сейчас. И я на 100% уверен, что и ребята тоже», - сказал Гриценко.

На вопрос журналистов, почему моряки при задержании не открывали огонь, командир дивизиона ответил, что такое решение принял он. «Мы шли туда не с целью применения оружия. Это был мирный переход... Эта ситуация, на мой взгляд, была не предусмотрена ни одной из сторон, была внештатной. Решение приходилось принимать там, на месте. И я принял такое решение (не открывать огонь - УНИАН), если вы хотите это услышать», - сказал он.

Гриценко отметил, что все 24 моряка гордятся, что являются военнослужащими Вооруженных Сил Украины, и готовы продолжить службу в рядах ВСУ.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксира «Яны Капу» и катеров «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих, трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет).

25 мая 2019 Международный трибунал ООН по морскому праву обнародовал решение о применении временных мер в деле по иску Украины к РФ, которым суд обязал Россию освободить захваченных моряков и суда. Согласно решению, Россия до 25 июня должна была проинформировать суд о выполнении приказа об освобождении украинских моряков и судов.

Россия отказалась выполнить приказ Трибунала ООН. В МИД РФ заявили, что Международный трибунал ООН по морскому праву не имеет юрисдикции рассматривать требования Украины об освобождении захваченных военных судов и моряков.

9 июля российское следствие предъявило обвинения в окончательной редакции всем 24 военнопленным украинским морякам.

7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых и Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.