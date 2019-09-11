Кровавая авария в Харькове: СМИ показали фото и видео условий в колонии, куда отправили Дронова

Отмечается, что на встречу с журналистами Дронов пришел подавленным.

Геннадий Дронов, приговоренный к 10 годам лишения свободы за аварию с шестью жертвами на улице Сумской в Харькове, будет отбывать наказание в колонии на Полтавщине и работать в поле.

Читайте такжеВ исправительном центре, куда этапировали Зайцеву, нашли нарушения

Об этом сообщили "Факты". "Дронов будет собирать свеклу и сеять озимые. За работу будет получать около 5 тыс. грн на месяц. От тысячи до двух отдавать в колонию за коммунальные услуги и питание, часть – пострадавшим в аварии", - говорится в сюжете СМИ.

Ходить на работу Дронов будет в сопровождении инспектора. За хорошее поведение в колонии предусмотрены отпуска две недели в год.

Отмечается, что на встречу с журналистами Дронов пришел подавленным.

В комнате, где проживает Дронов, обычно находятся от двух до шести мужчин. Разрешается пользоваться планшетами, но без выхода в интернет. Есть столовая с микроволновой печью и холодильником. Питание – трижды в день.

Как отметил адвокат Геннадия Дронова Сергей Перепелица, он готовит кассационную жалобу в Верховный суд, поскольку полную вину Дронова, уверен он, суд так и не доказал.

Читайте такжеВиновницу кровавого ДТП в Харькове Зайцеву этапировали в колонию (фото)

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года в Харькове на пересечении улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Зайцевой, который двигался на красный свет светофора с превышением разрешенной скорости, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов.

После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. В результате ДТП на месте погибли пять человек, еще один человек умер от травм в больнице.

26 февраля 2019 года Киевский районный суд Харькова признал Дронова и Зайцеву виновными в совершении ДТП и назначил им наказание в виде лишения свободы сроками по 10 лет каждому.

Зайцева, ее защитник Юлия Плетнева и адвокат Дронова Сергей Перепелица подали апелляционные жалобы на приговор суда.

Сегодня Харьковский апелляционный суд рассматривал жалобы на приговор Киевского райсуда в отношении приговоров Зайцевой и Дронову.

В частности, адвокат Зайцевой Юлия Плетнева просила суд смягчить подзащитной наказание до пяти лет лишения свободы с освобождением от наказания с испытательным сроком, продолжительность которого должен определить суд.

Адвокат Дронова Сергей Перепелица требовал закрыть уголовное производство в отношении своего подзащитного.