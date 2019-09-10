Денисова назвала условия, на которых состоялось освобождение украинских заключенных (видео)

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что речь идет о помиловании и личных обязательствах.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова назвала условия, на которых состоялось освобождение украинских заключенных.

Об этом Денисова заявила в эфире программы "Завтрак с 1 + 1", отвечая на вопрос о юридическом статусе в Украине 11-и бывших политзаключенных и 24 моряков и что было предметом договоренностей с РФ.

"Они свободные граждане на территории Украины. У нас есть три таких позиции: десять политзаключенных - было ходатайство о помиловании, и они были помилованы президентом РФ, один - это господин Бекиров - он был освобожден под личное обязательство, и 24 моряка были освобождены под личное обязательство мое, как человека, который заслуживает доверия, - согласно статье 103 УПК РФ", - сказала Денисова.

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Говоря о предварительном следствии в РФ в отношении украинских моряков, Денисова сообщила, что оно продолжается, и сейчас адвокаты знакомятся с материалами дела.

"Потому что согласно решению Международного морского трибунала ... статья 119 предусматривает, что суд не считает необходимым требовать от России приостановить уголовное преследование в отношении 24 задержанных украинских военных моряков", - пояснила она.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 военнопленных моряка и 11 политзаключенных Кремля: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых, Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов и Артур Панов.

В то же время в РФ вернули 35 человек, об обмене которых просили россияне. Все они были осуждены в Украине за различные преступления или являются фигурантами уголовных производств.

В СБУ отметили, этих лиц передали России с четким соблюдением законодательства и процессуальных норм.

25 мая 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву обнародовал решение о применении временных мер в деле по иску Украины к РФ, которым суд обязал Россию освободить захваченных моряков и суда. Согласно решению, Россия до 25 июня должна была проинформировать суд о выполнении приказа об освобождении украинских моряков и судов.