Освобожденный политзаключенный Балух продолжит обжаловать приговор российского суда

Адвокат экс-пленника Кремля намерен выяснить, на каком основании Балух был освобожден в рамках обмена.

Сторона защиты освобожденного из российской тюрьмы украинского активиста Владимира Балуха намерена продолжать обжалование приговора российского суда.

Об этом рассказала в комментарии Крым.Реалии адвокат Ольга Динзе.

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«Мы будем обжаловать приговор суда в кассационном порядке. Наши действия в данном направлении будут продолжаться. Его участие при этом необязательно. Он сам подпишет кассационную жалобу, и мы ее отправим», – сказала Динзе.

По ее словам, ей также неизвестно, на каком именно основании освободили Балуха, «и это еще предстоит выяснить».

Как сообщал УНИАН, фермера Балуха задержали в Крыму после обыска в декабре 2016 года. Как утверждали в ФСБ, на чердаке его дома нашли патроны и тротиловые шашки.

В августе 2017 года против Балуха открыли еще одно уголовное дело – по заявлению начальника Раздольненского изолятора временного содержания Валерия Ткаченко, который утверждал, что активист его избил. По информации защиты украинца, Ткаченко сам напал на Балуха, ударил его и оскорбил.

В июле 2018 года по совокупности двух уголовных дел Балуха приговорили к пяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 10 тыс. руб. (примерно 4 тыс. грн). В октябре так называемый Верховный суд в оккупированном Крыму сократил срок тюремного заключения Балуха на один месяц. 30 июля Балуха поместили в штрафной изолятор, в шестой раз за четыре месяца. Всего украинец провел там примерно два месяца.

7 сентября 2019 года между Украиной и РФ состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". Среди украинцев, вернувшихся домой, – политзаключенные Олег Сенцов, Владимир Балух, Александр Кольченко, Роман Сущенко, Николай Карпюк, Станислав Клых, Павел Гриб, Евгений Панов, Артур Панов, Эдем Бекиров, Алексей Сизонович, а также захваченные Россией в Керченском проливе 24 моряка.