Пари с Зеленским: мэр Днепра показал отремонтированный мост, на котором установили "железный трон" (фото)

Движение по мосту, по сообщению местных СМИ, открыли около 6 утра 7 сентября.

7 сентября в Днепре после окончания капитального ремонта открыли центральный мост.

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Таким образом мэр города Борис Филатов выполнил условия пари с президентом Владимиром Зеленским. Об этом на своей странице в Facebook сообщил городской голова Днепра.

"Кто выиграл этот спор? Его выиграл только Днепр и никто больше. Город, который я так люблю", - написал Филатов.

Кроме того, на мосту появилась инсталляция, символизирующая "кресло мэра", созданное из арматуры. По словам Филатова, теперь каждый может посидеть в кресле, на которое он поспорил.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что договорился с городским головой Днепра Борисом Филатовым, что тот уйдет в отставку, если Центральный мост не отремонтируют до 14 сентября 2019 года.