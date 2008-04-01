Турчинов намерен написать еще один сценарий

В Киеве в конце апреля – начале мая состоится презентация фильма «Иллюзия страха» по сценарию первого вице-премьер-министра Украины Александра ТУРЧИНОВА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ТУРЧИНОВ сообщил журналистам сегодня в Кабинете министров.

«В оппозиции было больше времени писать, но я думаю, что или в конце апреля, или в начале мая состоится презентация фильма «Иллюзия страха», который я, считаю, будет все-таки событием», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Он также сообщил, что планирует написать еще один сценарий к фильму. «Это вопрос украинского кинематографа, его возрождение. Это серйозное направление деятельности, не только творческой, но и правительственной. Это ответственно, но, к сожалению, чтобы писать большие книги нужно много времени. Тут есть дефицит», - добавил он.