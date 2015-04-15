Часть пленных украинских солдат вывезена в Россию - Тандит

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" рассказал глава Центра освобождения пленных при Минобороны Юрий Тандит.

"Мы знаем, где находятся наши ребята, несмотря на то, что та сторона говорит, что эти 16, которых мы забрали на прошлой неделе, последние. Есть факты нахождения на территории соседнего государства. Мы знаем места, где находятся наши ребята, это приграничные области, областные центры, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, Ростов и Курск, где мы видели следы наших ребят. Я думаю, что в ближайшее время мы будем точно знать, подтверждается эта информация (о том, что пленных вывозят также в Крым, - ред.) или нет", - рассказал Тандит.

Он отметил, что в Минобороны знают, что в плену боевиков остается "около 300 человек, чуть больше".

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"Несмотря на то, что освобождено более 2,5 тыс. человек, тут помогают все и волонтеры, и Министерство обороны и Служба безопасности. Об этих 300 людях идет разговор", - добавил он.

По словам Тандита, украинская сторона подготовила несколько групп (боевиков, - ред.), которых готовы передать на ту сторону в любой момент.

"Там (в "ЛНР", "ДНР") есть должностные лица, которые мешают сейчас возобновить этот процесс. Мы надеемся, что Россия как участник минских договоренностей внесет свой вклад, чтобы дальше выполнять эти договоренности, не только по отводу тяжелого вооружения, ну а так же по освобождению заложников", - подытожил Тандит.

Напомним, в "ДНР" заявили, что не планируют обмен пленными в ближайшие дни. Добавим, отвечающая за обмен пленных у боевиков Дарья Морозова утверждает, что у представителей "ДНР" нет больше в плену украинских силовиков.