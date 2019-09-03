В Днепре толпа "взяла штурмом" перекрытый Новый мост (видео)

Из-за нехватки выделенных плавательных средств возмущенная толпа решила "брать штурмом" Новый мост", чтобы пешком перейти на левый берег.

В Днепре вечером 2 сентября недовольная работой речного такси толпа пошла штурмом на закрытый для движения Новый мост, чтобы пешком перейти на левый берег города.

Об этом сообщает "Информатор".

Как говорится в сообщении, с началом учебного года количество желающих проехаться на речном такси резко возросло и уже вечером на Сичеславской Набережной образовалась огромная очередь на переправу. Из-за нехватки выделенных плавательных средств возмущенная толпа и решила "брать штурмом" Новый мост, чтобы пешком перейти на левый берег.

По словам охраны, которая находится на правом берегу, толпа из человек 30-40, несмотря на все запреты, самостоятельно передвинула оградительный забор и направилась в сторону левого берега.

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Как сообщалось, движение по Новому мосту было перекрыто до 14 сентября из-за плановых технологических работ. В июле президент Украины Владимир Зеленский и мэр Днепра Борис Филатов заключили пари по поводу того, будет ли мост открыт после ремонта вовремя. Городской голова гарантировал окончание ремонта переправы до 14 сентября. В случае победы Филатова Зеленский приедет на празднование Дня города, но если выиграет гарант, то мэр Днепра уйдет в отставку со своего поста.

Ранее, в 2017-м, Новый мост закрывали для автомобилей только на первых этапах ремонта, и то на несколько дней. Затем переправой пропускали только общественный транспорт и вводили реверсивное движение.