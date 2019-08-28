После трагедии в Дрогобыче Зеленский захотел провести аудит всех жилых домов

Зеленский заявил, что задачей нового правительства будет проведение аудита всех жилых домов по всей стране и разработка в кратчайший срок программы приведения в надлежащее состояние старых и возведение новых.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на трагедию в Дрогобыче.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Этой ночью в Дрогобыче под завалами подъезда четырехэтажного дома оборвалась жизнь двух людей. В работах на месте трагедии задействованы все необходимые силы местных спасателей, несколько человек уже освободили из-под завалов, держат связь с другими мобильными телефонами. Очень надеюсь, что всех удастся спасти», - написал он.

Зеленский напомнил, что версий причин трагедии пока две: взрыв бытового газа и износ деревянных перекрытий.

«К сожалению, жилой фонд, особенно в небольших городах, находится по большей части в неудовлетворительном состоянии – об капитальном ремонте там не слышали еще с советских времен. Невозможно строить новую страну, не строя или хотя бы капитально не восстанавливая дома украинцев», - отметил президент.

Зеленский заявил, что задачей нового правительства будет проведение аудита всех жилых домов по всей стране и разработка в кратчайший срок программы приведения в надлежащее состояние старых и возведение новых.

Он также выразил соболезнования родственникам погибших.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 августа, в 02:46 произошло обрушение в четырехэтажном четырехподъездном жилом доме в г. Дрогобыч Львовской области.

В результате обрушения погибли два человека и семь человек, в том числе четверо детей, госпитализированы. В ГСЧС сообщили, что под завалами жилого дома могут находиться еще пять человек.

В результате обрушения разрушен подъезд с первого по четвертый этаж. В настоящее время дом полностью отключен от газо-, электро- и водоснабжения. Сначала в ГСЧС заявили, что обрушения произошло в результате взрыва газа, впоследствии эту версию назвали маловероятной.

В компании «Львовгаз» также отрицали, что взрыв газа мог быть причиной обрушения многоэтажки.