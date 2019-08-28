В центре Киева могут перекрыть улицы из-за визита советника Трампа

В УГО отмечают, что, согласно украинскому законодательству, главам иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций, которые находятся в Украине с официальными или рабочими визитами, обеспечивается государственная охрана.

В связи с визитом в Украину советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона возможны временные незначительные ограничения дорожного движения в Дарницком, Печерском, Шевченковском районах столицы, а также на Бориспольском шоссе.

Об этом сообщает пресс-служба Управления госохраны.

Читайте такжеМинрегион профинансирует капремонт сельских дорог на полмиллиарда гривен

"Обращаем внимание жителей и гостей Киева на то, что 28-29 августа в связи с визитом в Украину советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона возможны временные незначительные ограничения дорожного движения в Дарницком, Печерском, Шевченковском районах столицы, а также на Бориспольском шоссе", - говорится в сообщении.

В УГО отмечают, что, согласно украинскому законодательству, главам иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций, которые находятся в Украине с официальными или рабочими визитами, обеспечивается государственная охрана.

Управление государственной охраны совместно с другими правоохранительными органами в соответствии с указом президента Украины от 3 октября 2006 года №815/2006 "Об упорядочении применения временных ограничений или запрета дорожного движения во время проезда данного лица, относительно которого осуществляется государственная охрана" будет обеспечивать безопасность и предоставлять сопровождение делегации США на территории Украины на протяжении визита 28-29 августа.

Как сообщал УНИАН, 27 августа советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон прибыл в Киев с двухдневным визитом.